Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс пояснив позицію своєї країни щодо можливості використання заморожених російських активів, наголосивши, що Брюссель "не в опозиції".

"Ми не в опозиції, але ми звертаємо увагу на низку факторів, які є абсолютно важливими, якщо ми хочемо - і це справді так - використовувати російські активи якомога розумніше", - сказав він на конференції конференція "Money for victory: make Russia pay", організованій ANTS разом з ICUV у Києві в п'ятницю.

Посол наголосив, що механізм використання активів має бути юридично надійним та правомірним, щоб "ми не завдали собі більше шкоди, ніж хочемо завдати агресору".

"Ми повинні бути дуже обережними, особливо з огляду на повагу до міжнародного права, верховенства права. Це саме той принцип, який ми відстоюємо, коли йдеться про використання цих активів. Ми маємо бути в межах закону", - пояснив дипломат.

Крім того, Якобс нагадав, про фінансові ризики для країни, коли йдеться про активи, що розміщені в установі, яка є не державною, а приватною компанією на території ЄС.

"Використання активів, особливо їх конфіскація, пов’язане зі значними фінансовими ризиками, а також репутаційними ризиками для Єврозони. Уявіть, що в майбутньому світовий капітал переміститься, наприклад, до Пекіна, де створять альтернативну фінансову систему", - зазначив посол.

За його словами, юридичні ризики та ризики судових позовів мають бути розподілені між ширшою міжнародною спільнотою, зокрема ЄС і G7.

"У Бельгії перебуває значна частина цих активів, але ми не єдині. Якщо ми будемо самі нести юридичний ризик, ризик судових позовів, це буде стосуватися суми, еквівалентної бюджету Бельгії. Для Бельгії це непосильно. Тому ми постійно закликаємо членів ЄС і ширше - членів G7 - розділити цей ризик", - нагадав посол.

Якобс зазначив, що в питанні використання чи конфіскації активів наразі жодна країна не пішла на такі кроки самостійно.

"Ми не виступаємо проти, але хочемо звернути увагу на те, що коли ми робимо щось креативне, ми повинні робити це розумно. І ми не самотні в цій думці. Це дискусія, яка зараз ведеться в ЄС. Ми готуємося до наступної Європейської Ради. Пропозиція репараційної позики - це цікавий механізм", - наголосив посол.

Він додав, що ця пропозиція ще потребує доопрацювання, але "ми перебуваємо на етапі глибоких роздумів, ми над цим працюємо".