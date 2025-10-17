Інтерфакс-Україна
Події
23:04 17.10.2025

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

2 хв читати

Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс пояснив позицію своєї країни щодо можливості використання заморожених російських активів, наголосивши, що Брюссель "не в опозиції".

"Ми не в опозиції, але ми звертаємо увагу на низку факторів, які є абсолютно важливими, якщо ми хочемо - і це справді так - використовувати російські активи якомога розумніше", - сказав він на конференції конференція "Money for victory: make Russia pay", організованій ANTS разом з ICUV у Києві в п'ятницю.

Посол наголосив, що механізм використання активів має бути юридично надійним та правомірним, щоб "ми не завдали собі більше шкоди, ніж хочемо завдати агресору".

"Ми повинні бути дуже обережними, особливо з огляду на повагу до міжнародного права, верховенства права. Це саме той принцип, який ми відстоюємо, коли йдеться про використання цих активів. Ми маємо бути в межах закону", - пояснив дипломат.

Крім того, Якобс нагадав, про фінансові ризики для країни, коли йдеться про активи, що розміщені в установі, яка є не державною, а приватною компанією на території ЄС.

"Використання активів, особливо їх конфіскація, пов’язане зі значними фінансовими ризиками, а також репутаційними ризиками для Єврозони. Уявіть, що в майбутньому світовий капітал переміститься, наприклад, до Пекіна, де створять альтернативну фінансову систему", - зазначив посол.

За його словами, юридичні ризики та ризики судових позовів мають бути розподілені між ширшою міжнародною спільнотою, зокрема ЄС і G7.

"У Бельгії перебуває значна частина цих активів, але ми не єдині. Якщо ми будемо самі нести юридичний ризик, ризик судових позовів, це буде стосуватися суми, еквівалентної бюджету Бельгії. Для Бельгії це непосильно. Тому ми постійно закликаємо членів ЄС і ширше - членів G7 - розділити цей ризик", - нагадав посол.

Якобс зазначив, що в питанні використання чи конфіскації активів наразі жодна країна не пішла на такі кроки самостійно.

"Ми не виступаємо проти, але хочемо звернути увагу на те, що коли ми робимо щось креативне, ми повинні робити це розумно. І ми не самотні в цій думці. Це дискусія, яка зараз ведеться в ЄС. Ми готуємося до наступної Європейської Ради. Пропозиція репараційної позики - це цікавий механізм", - наголосив посол.

Він додав, що ця пропозиція ще потребує доопрацювання, але "ми перебуваємо на етапі глибоких роздумів, ми над цим працюємо".

Теги: #росактиви #бельгія #посол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 11.10.2025
Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

10:27 11.10.2025
Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

00:31 08.10.2025
Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

01:05 03.10.2025
Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

18:24 02.10.2025
У Києві новий посол Данії, прийнято вірчі грамоти

У Києві новий посол Данії, прийнято вірчі грамоти

12:56 26.09.2025
Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

18:55 16.09.2025
На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

05:46 13.09.2025
США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

22:11 08.09.2025
Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

ОСТАННЄ

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

Зеленський залишив Білий дім - ЗМІ

Білий дім опублікував світлину з Трампом і Зеленським

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА