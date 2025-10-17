Українська делегація принесла на зустріч з Трампом мапи - джерело

Українська делегація принесла на зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського мапи, які є ключовими моментами розмови.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації.

За словами співрозмовника агентства, на мапах є "больові точки" російської оборонної промисловості та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну.