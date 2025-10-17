Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

Так званий "репараційний кредит" має стати проміжним етапом, а не повною компенсацією Росією збитків, і його слід розглядати як міст між нагальними потребами та повним переданням Україні заморожених російських активів, заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

На конференції конференція "Money for victory: make Russia pay", організованій ANTS разом з ICUV у Києві в п'ятницю Мудра наголосила, що Україна буде продовжувати вимагати передачі російських активів відповідно до міжнародного права, і "ця юридична конструкція зараз формується". В Офісі президента вітають ініціативу Європейської Комісії щодо репараційного кредиту, зазначаючи, що це "є практичним і вкрай необхідним кроком вперед".

Як пояснила Мудра, ініціатива щодо кредиту передбачає не конфіскацію самих активів, а використання прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів, як застави для фінансування нагальних потреб України в обороні та відбудові.

"Проте важливо чітко зазначити, що ці кошти, які будуть надані Україні як репараційна позика, не є репараціями від РФ. Цей механізм слід розглядати як міст між нагальними потребами та повним переданням заморожених активів Україні. Ми також наполягаємо, щоб частина цієї репараційної позики була зарезервована для майбутнього компенсаційного фонду, щоб жертви війни, найвразливіші верстви нашого населення, отримали компенсацію не в далекому майбутньому, а щойно цей фонд буде створено", - наголосила заступниця керівника ОП.

За її словами, Україна твердо відстоює наступні принципові позиції: відсутність умов (гроші агресора не можуть стати інструментом політичного тиску на жертву), автономність у використанні (Україна повинна мати право визначати пріоритети витрат і розподілу цих ресурсів), підтримка ЗСУ (основна частина цих ресурсів має безпосередньо покривати витрати, пов’язані з обороною, включно з зарплатами військовим), інвестиції в стійкість України (репараційний кредит має сприяти розширенню внутрішніх виробничих потужностей і зміцненню ОПК України), повна відповідальність (цей механізм не замінює і не замінить обов’язок Росії сплачувати репарації).

"Сьогодні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів є історичною можливістю довести, що міжнародне право працює. Якщо ці кошти залишаться невикористаними, це буде сигналом безкарності", - підкреслила Мудра.

Вона наголосила, що якщо ж ці кошти будуть спрямовані на відбудову України та компенсацію жертвам - це стане "прецедентом справжнього стримування".

"Україна закликає наших партнерів, членів G7, зокрема Канаду, Сполучене Королівство, Японію, Швейцарію, а також Австрію, приєднатися до ініціативи ЄС і узгодити підходи до законного використання заморожених активів. Це не лише про Україну. Це про відновлення довіри до міжнародного права та створення моделі відповідальності для нашого покоління", - заявила Мудра.

За її словами, "репараційна позика — це не кінець процесу, а початок нової фази відповідальності". "Наша спільна мета — повне передання заморожених російських активів Україні, щоб вони стали нашою зброєю, нашою відбудовою, нашою справедливістю для жертв", - додала заступниця керівника ОП.