Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

України і Словацької Республіки підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво та спільну дорожню карту.

З української сторони угода підписана віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Також країни підписали протокол між урядами про пункти пропуску через спільний державний кордон. З української сторони документ підписано віцепрем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Крім того, підписано угоду між країнами про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичного представництва України в Словаччині та диппредставництва Словаччини в Україні. З української сторони документ підписано міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко і прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо підписали угоду про обмін інформацією про трудову мобільність, а також спільну дорожню карту.

Як повідомлялося, у п'ятницю відбуваються спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко і прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.