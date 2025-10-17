Інтерфакс-Україна
12:11 17.10.2025

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина підтримує зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті (Угорщина) і готова допомогти в організації.

"Вітаємо інформацію про так званий саміт президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті… Я можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словацької Республіки хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч", - сказав Фіцо на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п’ятницю.

Також він наголосив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.

Як повідомлялося, 16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає значним прогресом проведену в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим.

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_

 

Теги: #путін #зеленський #словаччина #будапешт

