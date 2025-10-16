Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський зробив кілька заяв після прибуття з візитом до США. Він опублікував їх у офіційному телеграм-каналі через годину після приземлення літака.

"Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - повідомив Зеленський.

"На завтра запланована зустріч із Президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки"", - заявив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16510