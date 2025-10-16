Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з керівництвом Світового банку (СБ), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) потреби фінансування України на наступний бюджетний період.

"У Вашингтоні приділяємо уваги забезпеченню фінансової стабільності України. Говоримо про продовження співпраці із ключовими міжнародними фінансовими інституціями. Зустрілися з президентом Світового банку Аджаєм Бангою та Керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Бʼєрде, президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, сторони обговорили поточний портфель проєктів, спрямованих на відновлення України та потреби фінансування на наступний бюджетний період.

"Серед інших тем — механізм репараційної позики на основі заморожених російських активів для комплексної підтримки України та стан нашої енергетики за наслідками російських ударів", - додала вона.

Як повідомлялося, прем’єр Юлія Свириденко знаходиться з робочим візитом у Вашингтоні (США). Раніше вона обговорила з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/711