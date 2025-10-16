Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підписання із українським колегою Денисом Шмигалем на полях "Рамштайну" листу про наміри щодо співпраці оборонних галузей.

"З перших днів агресії Росії проти України ми підтримуємо наших сусідів. Польща першою прийняла і надала притулок громадянам України. Сьогодні ми зробили черговий крок у нашій співпраці — я підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей. Ми маємо використати потенціал наших компаній для побудови міцного фундаменту нашої безпеки", - написав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

18 вересня Шмигаль та Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) обох країн.