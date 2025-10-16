Інтерфакс-Україна
Події
13:57 16.10.2025

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

1 хв читати

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підписання із українським колегою Денисом Шмигалем на полях "Рамштайну" листу про наміри щодо співпраці оборонних галузей.

"З перших днів агресії Росії проти України ми підтримуємо наших сусідів. Польща першою прийняла і надала притулок громадянам України. Сьогодні ми зробили черговий крок у нашій співпраці — я підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей. Ми маємо використати потенціал наших компаній для побудови міцного фундаменту нашої безпеки", - написав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

18 вересня Шмигаль та Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) обох країн.

 

Теги: #польща #україна #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 15.10.2025
Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

18:09 15.10.2025
Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

16:17 15.10.2025
Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

14:41 15.10.2025
Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати спекулятивні наративи щодо історичних питань

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати спекулятивні наративи щодо історичних питань

17:50 14.10.2025
ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

10:31 14.10.2025
Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

20:15 13.10.2025
У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

13:59 13.10.2025
Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині - посол

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині - посол

13:10 12.10.2025
Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

Менше 1% підручників залишилося доставити до шкіл

Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА