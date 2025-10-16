Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Фото: Pixabay

Аварійні відключення світла зранку четверга застосовуються у Києві та ще 9 областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграм.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині продовжують застосовуватися погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Укренерго" також наголосила, що вночі РФ вкотре завдала дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, пише НЕК.

Вона підкреслює, що споживання електроенергії залишається стабільно високим, а необхідність в економному використанні е/е залишається протягом всієї доби.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 четверга і до кінця доби можливе запровадження графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

Аварійні відключення електроенергії застосовуються в Україні після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів. У середу ввчечері вони на кілька годин поширилися по всій Україні, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий ріст споживання через похолодання на фоні відсутності в роботі двох із дев’яти енергоблоків АЕС, пошкодження ТЕС ударами РФ та недостачі імпорту, зазначив у середу ввечері директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.