Інтерфакс-Україна
Події
10:33 16.10.2025

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

2 хв читати
Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"
Фото: Pixabay

Аварійні відключення світла зранку четверга застосовуються у Києві та ще 9 областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграм.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині продовжують застосовуватися погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Укренерго" також наголосила, що вночі РФ вкотре завдала дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, пише НЕК.

Вона підкреслює, що споживання електроенергії залишається стабільно високим, а необхідність в економному використанні е/е залишається протягом всієї доби.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 четверга і до кінця доби можливе запровадження графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

Аварійні відключення електроенергії застосовуються в Україні після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів. У середу ввчечері вони на кілька годин поширилися по всій Україні, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий ріст споживання через похолодання на фоні відсутності в роботі двох із дев’яти енергоблоків АЕС, пошкодження ТЕС ударами РФ та недостачі імпорту, зазначив у середу ввечері директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Теги: #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:31 15.10.2025
Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

10:03 15.10.2025
Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

09:27 15.10.2025
На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

13:26 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

10:38 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

09:49 05.10.2025
У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

13:55 11.06.2025
"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

10:36 11.06.2025
У Миколаєві аварійне відключення електроенергії

У Миколаєві аварійне відключення електроенергії

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України

Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА