09:28 16.10.2025

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило дані про 139 суден і 142 капітанів, задіяних у перевезеннях російської підсанкційної нафти та викраденого українського зерна.

"У розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions опубліковано досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі з приводу оприлюднення цих даних у четвер.

Зазначається, що нині розділ "Морські судна" містить інформацію про понад 1200 суден, з яких більш як половина входить до так званого "тіньового флоту" РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.

Основними фігурантами нової публікації стали:

1. ⁠нові тіньові танкери, задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;

2. ⁠судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані — сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

3. нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору "Північ–Південь", призначеного для торгівлі з Іраном. Крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передачі летальної допомоги російській компанії "ОЕЗ "Алабуга ()" за підтримки Ірану;

4.⁠⁠ морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;

5. ⁠⁠російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях.

"Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив — це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України", - наголосили у ГУР.

Зазначається також, що морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів — це організований Росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій України, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований Кремлем тіньовою флотилією. "На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден росія продовжує нарощувати свій "тіньовий" танкерний парк, залучаючи підставні компанії та судна-примари для збереження своїх експортних потоків", - наголошують у ГУР.

Джерела: https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships?f%5Bpub_id%5D=190

https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships-person/18161

https://war-sanctions.gur.gov.ua/uav/companies/4968

https://t.me/DIUkraine/7110

https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships

 

Теги: #тіньовий_флот #гур_мо

