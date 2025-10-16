Інтерфакс-Україна
08:32 16.10.2025

Двоє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Дві людини постраждали через ворожий обстріл Херсонської області, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Дудчани, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Суханове, Берислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Білозерка, Антонівка, Садове, Комишани, Золота Балка, Костирка, Понятівка, Микільське, Томарине, Козацьке, Кізомис, Одрадокам'янка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Придніпровське, Токарівка, Тягинка та Шляхове.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоквартирний та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, спортивний заклад, газопровід, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 1 "Shahed-131/136".

Також Прокудін додав, що учора зі звільнених громад регіону було евакуйовано 3 людини. "Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - підкреслив він.

 

