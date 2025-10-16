Інтерфакс-Україна
04:04 16.10.2025

Ворог продовжує атакувати ще на 11 напрямках - Генштаб

Ще на 11 напрямках російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загалом відбулося 154 бойові зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 106 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав шість авіаударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 160 обстрілів, зокрема п’ять з реактивних систем залпового вогню.

Ворог 14 разів атакував на південно-слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Тричі агресор намагався просунутися на українські позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка.

На лиманському напрямку українські захисники відбили шість російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На слов’янському напрямку українські військові відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з противником, який атакував позиції українських захисників в напрямку Предтечиного.

На костянтинівському напрямку українські війська сьогодні відбили 22 ворожі атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На олександрівському напрямку українські оборонці вже відбили 26 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

На оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vdBt5bXSnZHsQk4hRbddXtZRWdRSKu9CDv5XU6qU2coqE79GgGKoc2qTCXFcmz9Yl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

