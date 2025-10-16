Інтерфакс-Україна
Події
00:54 16.10.2025

Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більш не купуватиме російську нафту.

"Він (прем'єр Індії Нарендра Моді – ІФ-У) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме", - заявив Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.

Він додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

Трамп додав, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=f1M57bKXlKU

Теги: #нафта #індія #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:39 16.10.2025
Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

23:38 15.10.2025
Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

19:41 15.10.2025
Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

19:33 15.10.2025
Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

16:53 15.10.2025
Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

16:51 15.10.2025
Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

14:11 15.10.2025
Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

14:08 15.10.2025
Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

22:51 14.10.2025
Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

ВАЖЛИВЕ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

ОСТАННЄ

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

Ворог втратив 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Віткофф заперечив, що йде з посади

Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних на Тернопільщині і пообіцяла сприяти покаранню винних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА