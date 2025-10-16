Ворог втратив 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 138 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 42 наступальні дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на покровському напрямку окупанти втратили 138 осіб убитими та пораненими", - сказано в повыдомленні.

Також українські військові знищили чотири одиниці автомобільної техніки, три безпілотні літальні апарати та чотири одиниці спеціальної техніки; також уразили вісім одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем та дев’ять укриттів для особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку впродовж доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, два бойові зіткнення тривають.

