Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських військових, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"На полях 31-го засідання UDCG разом з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали відповідний Меморандум про взаєморозуміння... Мета цієї угоди – створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції "Легіо"", - написав він в телеграмі.

Шмигаль зазначив, що загалом до ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії, зокрема, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

За його словами, ініціатива передбачає:

- проведення навчання українських військових інструкторами країн-партнерів;

- оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах еквівалентних розмірам бригади;

- підготовку на території Польщі;

- зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.

"Вдячний країнам Півночі та Балтії за солідарність та послідовну, потужну підтримку. Щиро дякую Норвегії за допомогу та готовність розвивати нашу співпрацю", - написав глава Міноборони.