Інтерфакс-Україна
Події
19:35 15.10.2025

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

1 хв читати
В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячене дипстрайкам, а також українській далекобійності.

"Провів Ставку. Кілька тем, але найбільш важлива – дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

На Ставці були присутні представники виробників відповідної зброї, а також Збройних сил України, спеціальних служби та розвідки. "Головне завдання – масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є. І спільна розмова всіх разом дуже допомагає", - зазначив президент.

 

Теги: #ставка #дипстрайки #зеленський

