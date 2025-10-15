Інтерфакс-Україна
Події
17:31 15.10.2025

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

2 хв читати
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") окреслив три основні пріоритетні напрямки на 2025-2026 рр.

"Це підводить мене до ключових пріоритетів на 2025 і 2026 роки. Дозвольте мені зосередитися на трьох основних напрямках: PURL, українські безпілотники та ракети, а також артилерійські боєприпаси збільшеного радіусу дії. І є одне дуже важливе питання – ракети великої дальності, які мають наші партнери. Назва цих ракет, як всім відомо, абсолютно широко відома. Ми просимо про цей інструмент, щоб посилити тиск на Росію економічно та шляхом знищення її військової інфраструктури", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

Говорячи про ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), Шмигаль наголосив на важливості того, щоб до неї приєдналися більше країн.

"PURL на 2025 рік має бути повністю реалізована. Ми розраховуємо на вашу подальшу координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок", - заявив очільник відомства.

Він зазначив, що потреби у фінансуванні в рамках PURL наступного року становитимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Також Шмигаль зазначив, що Україна готова обговорити координацію цього проєкту, якщо необхідно.

Наступним пріоритетом є безпілотники та ракети українського виробництва, як наголосив міністр оборони. Він підкреслив, що Україні потрібно більше FPV та інших безпілотників для утримання лінії фронту.

"Ми продовжуємо наголошувати на нагальній потребі у фінансуванні в розмірі 4 мільярдів доларів. У 2026 році ми зможемо побудувати до 10 мільйонів безпілотників, якщо партнери виділять необхідне фінансування. Це економічно ефективні, швидкі та перевірені в бою рішення", - пояснив він.

Водночас, як додав Шмигаль, безпілотники та ракети глибокого удару допомагають асиметрично реагувати на російські удари.

"І знову повторюю, нам також потрібно поєднувати наші безпілотники глибокого удару з ракетами глибокого удару від наших партнерів, і ми просимо про таку підтримку", - закликав міністр оборони.

За українськими даними, дефіцит газопроводу ворога зараз становить до 20% від їхніх потреб, додав Шмигаль.

Теги: #purl #шмигаль #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:41 15.10.2025
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

17:17 15.10.2025
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

16:06 15.10.2025
Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

13:33 15.10.2025
Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

16:40 13.10.2025
Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

16:28 13.10.2025
Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

15:20 07.10.2025
В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

14:04 07.10.2025
Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА