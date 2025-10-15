Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") окреслив три основні пріоритетні напрямки на 2025-2026 рр.

"Це підводить мене до ключових пріоритетів на 2025 і 2026 роки. Дозвольте мені зосередитися на трьох основних напрямках: PURL, українські безпілотники та ракети, а також артилерійські боєприпаси збільшеного радіусу дії. І є одне дуже важливе питання – ракети великої дальності, які мають наші партнери. Назва цих ракет, як всім відомо, абсолютно широко відома. Ми просимо про цей інструмент, щоб посилити тиск на Росію економічно та шляхом знищення її військової інфраструктури", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

Говорячи про ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), Шмигаль наголосив на важливості того, щоб до неї приєдналися більше країн.

"PURL на 2025 рік має бути повністю реалізована. Ми розраховуємо на вашу подальшу координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок", - заявив очільник відомства.

Він зазначив, що потреби у фінансуванні в рамках PURL наступного року становитимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Також Шмигаль зазначив, що Україна готова обговорити координацію цього проєкту, якщо необхідно.

Наступним пріоритетом є безпілотники та ракети українського виробництва, як наголосив міністр оборони. Він підкреслив, що Україні потрібно більше FPV та інших безпілотників для утримання лінії фронту.

"Ми продовжуємо наголошувати на нагальній потребі у фінансуванні в розмірі 4 мільярдів доларів. У 2026 році ми зможемо побудувати до 10 мільйонів безпілотників, якщо партнери виділять необхідне фінансування. Це економічно ефективні, швидкі та перевірені в бою рішення", - пояснив він.

Водночас, як додав Шмигаль, безпілотники та ракети глибокого удару допомагають асиметрично реагувати на російські удари.

"І знову повторюю, нам також потрібно поєднувати наші безпілотники глибокого удару з ракетами глибокого удару від наших партнерів, і ми просимо про таку підтримку", - закликав міністр оборони.

За українськими даними, дефіцит газопроводу ворога зараз становить до 20% від їхніх потреб, додав Шмигаль.