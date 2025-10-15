Зарплата вчителя в Україні становить 60-70% від середньої по країні - голова комітету Ради

Фото: НБУ

Заробітна плата вчителя в Україні складає 60-70% від середньої зарплати по країні, тоді як у країнах Європи цей показник становить 100-110%, заявляє голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Зараз зарплата вчителя складає 60-70% від середньої зарплати по країні. У той час, коли у країнах Європи цей показник становить 100-110%. Середні вчительські зарплати відносять до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій. Навіть з доплатами і надбавками вони в середньому не перевищують 14-16 тис., коли середня зарплата по країні – майже 26 тис. (дані за серпень 2025 р). Із зарплатою молодих спеціалістів ситуація ще гірша. Без стажу і категорії молодий вчитель отримує приблизно 8-9 тис грн. За таких обставин питання мотивації стає риторичним", - написав Бабак в телеграм-каналі.

На його думку, через це професія втрачає престиж, і люди перестають йти працювати в заклади освіти в будь-якому віці.

"У 2019 році підняли зарплату лікарям, бо почався COVID, наступними мали бути вчителі, але почалося повномасштабне вторгнення. Зараз вперше маємо реальний шанс це змінити. Стоятиму на цьому, щоб розмір заробітної плати українського вчителя "на руки" на ставку в школі становив 19 – 28 тис грн. Відповідну правку подав до держбюджету на 2026 рік", - додав він.

Як повідомлялося, 6 жовтня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.