13:20 15.10.2025

СБУ викрила мешканця Одеси на підготовці ракетно-дронової атаки РФ по місту

Контррозвідка Служби безпеки затримала мешканця Одеси, який на замовлення ФСБ збирав координати для нової ракетно-дронової атаки окупантів по місту.

"Щоб скоригувати комбінований удар, ворог завербував 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в "Однокласниках"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

Після вербування фігурант відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір регіону. Для цього він на власному авто об’їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу вітчизняної ППО.

Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі.

Зібрані відомості фігурант передавав кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

Служба безпеки затримала зловмисника і вилучила у нього смартфон зі "звітами" для окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #одеса #сбу #затримання

