11:07 15.10.2025
Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Окупаційна російська армія нанесла авіаудар по місту Добропілля Покровського району Донецької області, пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Донеччина: російський авіаудар по місту Добропілля пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля", - повідомляють у телеграм-каналі відомства у середу.
За інформацією ДСНС, особовий склад частини не постраждав, пожежна техніка залишилася неушкодженою.