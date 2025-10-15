Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Окупаційна російська армія нанесла авіаудар по місту Добропілля Покровського району Донецької області, пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Донеччина: російський авіаудар по місту Добропілля пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля", - повідомляють у телеграм-каналі відомства у середу.

За інформацією ДСНС, особовий склад частини не постраждав, пожежна техніка залишилася неушкодженою.