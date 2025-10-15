Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять збільшення витрат на оборону, нарощування виробництва військово-промислового комплексу та підтримку України.

Відповідний порядок денний зустрічі глав оборонних відомств альянсу оголосив у середу в Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Сьогодні відбудеться важлива зустріч з міністрами оборони. Ми провели надзвичайно успішний саміт у Гаазі. Як ви знаєте, ми домовилися збільшити витрати на оборону до 5%, включаючи 3,5% на основну оборону та 1,5% на всі важливі питання, пов'язані з обороною. Це був саміт, де ми також обговорили промислове виробництво оборонної продукції, щоб наростити його та забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою, залишаючись у боротьбі. І сьогодні ми торкнемося всіх цих питань і, звичайно, того, що сталося нещодавно, дронів, як переконатися, що ми можемо зробити ще більше для захисту НАТО від цих нових подій. Тож це буде важливий день", - розповів він.

Рютте також повідомив, що засідання Ради НАТО-Україна, в якій візьме участь міністр оборони Денис Шмігаль, а також Високий представник ЄС Кая Каллас, відбудеться в форматі ланчу. "А потім, пізніше сьогодні, у нас буде Контактна група з питань оборони України, де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі", - деталізував генсек НАТО.

Іншим питанням, яке обговорять міністри, буде ініціатива PURL, в рамках якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну летальну та нелетальну військову підтримку, за рахунок союзників, і на яку вже виділено 2 млрд євро. "В мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться. Це надзвичайно важливі речі, включаючи системи протиповітряної оборони та, зокрема, перехоплювачі, важливі для України, щоб забезпечити максимальний захист свого цивільного населення, своєї життєво важливої інфраструктури від постійного російського нападу", - пояснив Рютте.