Інтерфакс-Україна
Події
09:48 15.10.2025

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

2 хв читати
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять збільшення витрат на оборону, нарощування виробництва військово-промислового комплексу та підтримку України.

Відповідний порядок денний зустрічі глав оборонних відомств альянсу оголосив у середу в Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Сьогодні відбудеться важлива зустріч з міністрами оборони. Ми провели надзвичайно успішний саміт у Гаазі. Як ви знаєте, ми домовилися збільшити витрати на оборону до 5%, включаючи 3,5% на основну оборону та 1,5% на всі важливі питання, пов'язані з обороною. Це був саміт, де ми також обговорили промислове виробництво оборонної продукції, щоб наростити його та забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою, залишаючись у боротьбі. І сьогодні ми торкнемося всіх цих питань і, звичайно, того, що сталося нещодавно, дронів, як переконатися, що ми можемо зробити ще більше для захисту НАТО від цих нових подій. Тож це буде важливий день", - розповів він.

Рютте також повідомив, що засідання Ради НАТО-Україна, в якій візьме участь міністр оборони Денис Шмігаль, а також Високий представник ЄС Кая Каллас, відбудеться в форматі ланчу. "А потім, пізніше сьогодні, у нас буде Контактна група з питань оборони України, де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі", - деталізував генсек НАТО.

Іншим питанням, яке обговорять міністри, буде ініціатива PURL, в рамках якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну летальну та нелетальну військову підтримку, за рахунок союзників, і на яку вже виділено 2 млрд євро. "В мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться. Це надзвичайно важливі речі, включаючи системи протиповітряної оборони та, зокрема, перехоплювачі, важливі для України, щоб забезпечити максимальний захист свого цивільного населення, своєї життєво важливої інфраструктури від постійного російського нападу", - пояснив Рютте.

Теги: #рютте #нато #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

01:09 15.10.2025
Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

20:29 13.10.2025
ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

13:11 13.10.2025
Рютте: Росія шпигує за союзниками

Рютте: Росія шпигує за союзниками

12:48 13.10.2025
Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

21:17 10.10.2025
Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

19:22 09.10.2025
Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

17:35 06.10.2025
Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

20:58 02.10.2025
Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

18:29 29.09.2025
Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Bell Textron Inc відкриє представництво в Україні - меморандум

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА