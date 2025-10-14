Інтерфакс-Україна
23:08 14.10.2025

Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США прагнуть посилити тиск на Росію та тих, хто фінансує військову машину РФ, у співпраці з партнерами по G7. Про це Бессент написав на платформі X за результатами зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у вівторок.

"Сьогодні я зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити нашу спільну прихильність до вільної, суверенної України. Ми прагнемо співпрацювати з партнерами G7, щоб посилити тиск на Росію та всіх, хто фінансує її військову машину, зокрема через закупівлю російської нафти", - написав Бессент на X.

Джерело: https://x.com/SecScottBessent/status/1978165203666620817

