Інтерфакс-Україна
Події
15:57 14.10.2025

Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

1 хв читати
Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

Немовля постраждало через черговий російський обстріл Дніпровського району Херсону, дівчинці всього лише півтора місяці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. Ворожий снаряд "прилетів" у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяці. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За даними Прокудіна, нині дитина перебуває у лікарні.

Теги: #атака_рф #постраждалі #херсон #прокудін

