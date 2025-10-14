Інтерфакс-Україна
Події
15:35 14.10.2025

Питання використання заморожених активів РФ залежить від політичної волі країн ЄС - нардеп

3 хв читати
Питання використання заморожених активів РФ залежить від політичної волі країн ЄС - нардеп

Прийняття законопроєкту №7520-д "Про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна" не забезпечить використання заморожених активів Росії в ЄС, оскільки це питання залежить від політичної волі держав-членів, заявив член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Власенко.

Відповідний законопроєкт визначає межі юрисдикційного імунітету іноземних держав та їх майна на території України.

"Я думаю, що перспектива прийняття цього закону існує, вона не така швидка, як би нам всім хотілося. Але вирішення цього питання в Україні на рівні законодавства не дасть можливість нам в міжнародному сенсі конфісковувати російські активи. Ми повинні працювати з Європейським Союзом зараз", - сказав він під час виступу на ІV Конференції "Відшкодування шкоди, заподіяною агресією: право&війна" у вівторок.

За словами нардепа, основна проблема полягає у браку політичної волі на рівні ЄС.

"Аргументи, які я чую, абсолютно інші. Не те, що в Україні це не врегулювано. Звичайно, в Україні це треба регулювати. І, як я зазначу, що трошки пізніше чи трошки раніше Україна це питання вирішить. І це найлегше питання, яке ми можемо вирішити. Але прийняття цього закону не вирішить ключового питання, яке у нас є. Це - конфіскація російських заморожених активів, які перебувають під юрисдикцією країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших держав світу", - наголосив Власенко.

Він додав, що питання конфіскації російських активів залишається у фокусі Верховної Ради.

"У питанні конфіскації російських активів ми робили спробу почати обговорення можливості конфіскації російських активів під міждержавні рішення Європейського суду з прав людей. Це теоретично може стати першим кроком на шляху зняття суверенного імунітету. Ми тут рухаємося - я не скажу, що занадто швидко, але рух в цьому напрямку теж є, і він важливий", - сказав нардеп.

15 квітня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №7520-д "Про юрисдикцію імунітетів іноземних держав та їх майна".

Як повідомлялося, Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів розміром близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR140 млрд з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання розглядатимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Тим часом, раніше видання Politico повідомило, що бельгійський прем'єр Барт Де Вевер на нещодавньому неформальному саміті ЄС у Копенгагені висловив побоювання у зв'язку з такими планами. Він заявив, що схема Єврокомісії з використання заморожених російських активів по суті прирівнюється до конфіскації. За його словами, "відмінність між "репараційним кредитом" і конфіскацією на ділі вкрай незначна, і якщо ці активи залишаться замороженими на тривалий термін, то таку схему можуть розцінювати як квазіконфіскацію".

Де Вевер вимагає від Євросоюзу більше гарантій для своєї країни, говорячи про можливі юридичні наслідки такого кроку.

Financial Times повідомляла, що країни ЄС збільшили тиск на Бельгію у зв'язку з тим, що вона не поспішає надати дозвіл використовувати заморожені активи РФ, які перебувають у її юрисдикції, для підтримки України.

Теги: #законопроєкт #власенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 09.10.2025
Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ суперечить чинному законодавству - нардеп

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ суперечить чинному законодавству - нардеп

18:01 07.10.2025
Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

17:09 01.10.2025
Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

15:09 30.09.2025
В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

01:52 30.09.2025
Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

17:48 29.09.2025
Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

15:21 24.09.2025
Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

16:21 23.09.2025
Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:19 22.09.2025
Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка, чоловік у тяжкому стані – обладміністрація

ОСТАННЄ

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Мінсоцполітики напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості

Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Качка представив досягнення України у верховенстві права та антикорупційній політиці у Коордкомітеті Ради Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА