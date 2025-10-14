Інтерфакс-Україна
Події
12:47 14.10.2025

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань медичного забезпечення ЗСУ.

"На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я", - написав він у Facebook.

Сирський заслухав змістовну доповідь щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

"Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC. Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти". - розповів головком.

Він зазначив , що до військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування.

"Отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах. Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення", - заявив Сирський.

Він додав , що також триває робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України.

"Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини. Приділяємо увагу всім напрямкам вдосконалення медичної служби. Насамперед маємо працювати для збереження життя і здоров'я захисників України, які тримають на собі фронт", - заявив головком.

Сирський повідомив, що він визначив завдання щодо подальшої роботи в цьому напрямку.

Теги: #зсу #нарада #медзабезпечення #сирський

