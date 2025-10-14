Інтерфакс-Україна
12:17 14.10.2025

Опадів найближчими днями майже не буде, вночі приморозки, в четвер трохи потеплішає

Невеликий дощ очікується лише на північному сході України в середу вдень, в інших областях 15 жовтня без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 6-11° тепла, у південній частині до 14°.

В Карпатах без істотних опадів; температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Києві 15 жовтня без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 15 жовтня сягала +24,1° в 2019р., найнижча -7,8°С в 1898.

В четвер, 16 жовтня, в Україні без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східній та південно-східній частинах заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 8-13°, на північному сході 6-11° тепла. В Карпатах температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Києві 16 жовтня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

