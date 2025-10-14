Інтерфакс-Україна
11:26 14.10.2025

ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка, підозрюваного в земельних оборудках

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього народного депутата України від Партії Регіонів, підозрюваного в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га.

"14 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії Регіонів, підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

В повідомленні САП не вказано ім'я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про Юрія Іванющенка.

У межах досудового розслідування встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею", - інформують в антикорупційній прокуратурі.

Згідно з повідомленням, у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.

А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - уточнюють в САП.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

Теги: #вакс #арешт #сап

