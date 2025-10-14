Інтерфакс-Україна
Події
11:22 14.10.2025

РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

2 хв читати
РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

РФ вкотре вдарила по енергетичній інфраструктурі Харківської та Сумської областей, повідомило Міністерство енергетики.

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", – йдеться в його повідомленні в телеграм у вівторок.

НЕК "Укренерго", зі свого боку, зазначило, що через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону на ранок "Чернігівобленерго" продовжує застосовувати графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються.

Втім, за інформацією системного оператора, зберігається необхідність в ощадливому використанні е/е поточної доби, оскільки її споживання залишається високим, зокрема, через використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", – закликало "Укренерго".

Як повідомлялося, приблизно о 9:00 понеділка через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго було застосовано погодинні відключення.

Після 12:00 енергохолдинг "ДТЕК" та місцеві обленерго повідомили про скасування ГАВ у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Кіровоградській областях. Про скасування ГАВ ще в трьох областях – Полтавській, Сумській та Донецькій – окремо не повідомлялося, але, виходячи з інформації "Укренерго" на ранок вівторка та медіаресурсів обленерго, вони не застосовуються, а обмеження діють в місцях, що зазнали атак окупантів.

Теги: #атака_рф #укренерго #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 14.10.2025
Окупанти прицільно атакували кортеж вантажівок гуманітарної місії ООН, люди – цілі

Окупанти прицільно атакували кортеж вантажівок гуманітарної місії ООН, люди – цілі

10:10 14.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

15:27 13.10.2025
РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

10:04 13.10.2025
Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

18:47 12.10.2025
Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

21:05 11.10.2025
Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

13:39 10.10.2025
Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

13:34 10.10.2025
Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

12:54 10.10.2025
Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка, підозрюваного в земельних оборудках

Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза

Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2025

США можуть поставити Україні лише кілька "Томагавків", що не змінить ходу війни, і Трамп ще не прийняв рішення – ЗМІ

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Для старшокласників доступні безкоштовні заняття за тьюторським та менторським підходами - Міносвіти

Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА