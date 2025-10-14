РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

РФ вкотре вдарила по енергетичній інфраструктурі Харківської та Сумської областей, повідомило Міністерство енергетики.

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", – йдеться в його повідомленні в телеграм у вівторок.

НЕК "Укренерго", зі свого боку, зазначило, що через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону на ранок "Чернігівобленерго" продовжує застосовувати графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються.

Втім, за інформацією системного оператора, зберігається необхідність в ощадливому використанні е/е поточної доби, оскільки її споживання залишається високим, зокрема, через використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", – закликало "Укренерго".

Як повідомлялося, приблизно о 9:00 понеділка через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго було застосовано погодинні відключення.

Після 12:00 енергохолдинг "ДТЕК" та місцеві обленерго повідомили про скасування ГАВ у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Кіровоградській областях. Про скасування ГАВ ще в трьох областях – Полтавській, Сумській та Донецькій – окремо не повідомлялося, але, виходячи з інформації "Укренерго" на ранок вівторка та медіаресурсів обленерго, вони не застосовуються, а обмеження діють в місцях, що зазнали атак окупантів.