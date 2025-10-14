Інтерфакс-Україна
Події
11:05 14.10.2025

Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

1 хв читати
Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким обговорили російські удари по українській енергетиці, а також потребу в посиленні ППО.

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що координує позиції зі президентом Фінляндії. Окрім того, Зеленський наголосив, що правильні кроки США можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. "У нас є відповідне бачення", - додав він.

"Також обговорили з Алексом нещодавні російські удари по нашій енергетиці та потребу в посиленні ППО", - повідомив глава держави.

Він подякував Стуббу за готовність допомагати, й зауважив, що Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і "це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".

Теги: #стубб #телефонна_розмова #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 14.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

21:54 13.10.2025
Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

19:18 13.10.2025
Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

19:16 13.10.2025
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

19:13 13.10.2025
Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

19:12 13.10.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

18:43 13.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

17:54 13.10.2025
Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

16:36 13.10.2025
Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

08:56 21.09.2025
Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка, підозрюваного в земельних оборудках

РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза

Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2025

США можуть поставити Україні лише кілька "Томагавків", що не змінить ходу війни, і Трамп ще не прийняв рішення – ЗМІ

Окупанти прицільно атакували кортеж вантажівок гуманітарної місії ООН, люди – цілі

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Для старшокласників доступні безкоштовні заняття за тьюторським та менторським підходами - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА