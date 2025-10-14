Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким обговорили російські удари по українській енергетиці, а також потребу в посиленні ППО.
"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Він зазначив, що координує позиції зі президентом Фінляндії. Окрім того, Зеленський наголосив, що правильні кроки США можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. "У нас є відповідне бачення", - додав він.
"Також обговорили з Алексом нещодавні російські удари по нашій енергетиці та потребу в посиленні ППО", - повідомив глава держави.
Він подякував Стуббу за готовність допомагати, й зауважив, що Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і "це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".