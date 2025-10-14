Інтерфакс-Україна
Події
10:52 14.10.2025

США можуть поставити Україні лише кілька "Томагавків", що не змінить ходу війни, і Трамп ще не прийняв рішення – ЗМІ

США може виділити для України від 20 до 50 крилатих ракет "Томагавк", пише видання Financial Times з посиланням на директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.

"Це не змінить рішуче динаміку війни", - відзначила Петтіджон.

Колишній чиновник Пентагону Марк Кансіан, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, оцінює, що США мають загалом 4 тис 150 "Томагавків", але з 2022 року Пентагон закупив лише 200, і з них випустив понад 120. Міністерство оборони запросило фінансування лише на 57 "Томагавків" у своєму бюджеті на 2026 рік, пише видання, відзначаючи, що Вашингтону, ймовірно, також знадобляться "Томагавки" під час військової операції у Венесуелі.

Військові експерти відзначають, що "Томагавки" можуть доповнити власні українські далекобійні ударні безпілотники та крилаті ракети "у великих складних залпах для більшого ефекту", але "все одно будуть дуже обмеженими можливостями... безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти Росії".

Два проінформовані джерела видання повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість продажу Україні невизначеної кількості далекобійних ракет "Томагавк", але йому потрібно почути більше про те, як Київ планує їх використовувати.

Український чиновник повідомив виданню, що, на думку української сторони, Трамп ближче, ніж будь-коли, до постачання ракет, але застеріг, що президент США чітко дав зрозуміти, що ще не прийняв рішення.

"Томагавки" – це крилаті ракети, які використовуються переважно ВМС США для атак на суші. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність до 2500 км.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. "Я можу поговорити з ним (Путіним – ІФ-У). Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм (Україні – ІФ-У) "Томагавки". Я можу це сказати", - сказав він.

Трамп назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" і новим кроком агресії. "І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це (війна – ІФ-У) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити", - сказав він.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас привітала можливе рішення про передачу Україні ракет Tomahawk. "Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію - слабшою", - сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами, серед них програма PURL, велика угода з США, а також використання російських заморожених активів.

На виставці, яка проходить з 13 до 15 жовтня, компанія Oshkosh Defense представила мобільну пускову установку X-MAV з можливістю автономного пуску, яка може оснащуватися відразу чотирма крилатими ракетами Tomahawk.

Теги: #томагавк #трамп

