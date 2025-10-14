Інтерфакс-Україна
10:23 14.10.2025

Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

Слідчі УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 48-річного мешканця облцентру, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня.

"Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)... За клопотанням прокурора суд безальтернативно взяв підозрюваного під варту", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, який підтримує політичний курс РФ, налагодив через телеграм сталий зв’язок із військовослужбовцем окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ.

На виконання завдань куратора харків’янин коригував повітряні атаки ворога по місту.

Майже щодня він на велосипеді об’їжджав обласний центр, намагаючись виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові. Вночі 5 червня російські війська здійснили масований удар безпілотниками типу "Герань-2" по Харкову, внаслідок якого постраждали 18 осіб, в тому числі діти. Було пошкоджено житлові будинки, ліцей, магазин та автомобілі.

Вдень того ж дня куратор доручив фігуранту перевірити результати атаки. Той зібрав інформацію про наслідки влучань і надіслав її куратору.

