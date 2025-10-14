Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 14 жовтня (із 19.00 13 жовтня) противник атакував 96-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні ПС у телеграм у вівторок.

Наголошено, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.