Інтерфакс-Україна
Події
08:57 14.10.2025

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

1 хв читати
Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 14 жовтня (із 19.00 13 жовтня) противник атакував 96-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні ПС у телеграм у вівторок.

Наголошено, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #пс_зсу #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 14.10.2025
У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

08:39 14.10.2025
Близько 30 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

Близько 30 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

00:31 14.10.2025
Кількість постраждалих від удару КАБ у Харкові зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих від удару КАБ у Харкові зросла до шести осіб - ОВА

00:05 14.10.2025
Усіх пацієнтів із пошкодженої лікарні у Харкові переведено до іншого медзакладу – мер

Усіх пацієнтів із пошкодженої лікарні у Харкові переведено до іншого медзакладу – мер

11:00 10.10.2025
Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

09:39 30.09.2025
ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

11:19 28.09.2025
Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

08:12 26.09.2025
Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

08:00 25.09.2025
Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

09:40 23.09.2025
Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

ОСТАННЄ

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

Федоров закликає українців допомагати блокувати номери спам-дзвінків

Кількість вчителів до 30 років зменшилась більше ніж вдвічі за останню декаду - голова комітету Ради

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

Щороку понад 7 тис. дітей в Україні потребують влаштування поза біологічними сім’ями - Мінсоцполітики

Канцлер Німеччини закликав Трампа вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА