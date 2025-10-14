Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що його план із 20 пунктів щодо врегулювання ситуації в Секторі Гази наразі просувається, а деякі лідери, присутні на зустрічі, будуть призначені до Ради миру, якій доручено контролювати перехідний уряд палестинських технократів, цей уряд має керувати Газою після завершення війни, повідомляє The Times of Israel.

"Всі хочуть бути в Раді миру. Вони сказали: "Ти б був головою?" Я сказав: "Я теж досить зайнятий. Але все, що ми можемо зробити, щоб мати мир на Близькому Сході, воно того варте’", — заявив Трамп.

За словами президента США, головна увага для жителів Гази зараз має бути зосереджена на "відновленні основ хорошого життя". "У нас буде багато грошей, які надходять до Гази, і багато відновлення", — зазначив він.

"Численні країни великого багатства, влади та гідності висловили готовність допомогти у відбудові Гази. Оскільки ці зобов’язання будуть зроблені, я дам світові знати, хто це робить, тому що вони дійсно заслуговують на велику похвалу", — додав він.

Він також заявив, що відбудова Гази має супроводжуватися її демілітаризацією, а новій цивільній поліції буде дозволено створити безпечні умови для місцевого населення.