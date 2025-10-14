Інтерфакс-Україна
Події
03:59 14.10.2025

Окупанти втратили 113 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 113 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 52 наступальні дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 113 та поранили 75 окупантів", - зазначено в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

Крім того, українські воїни знищили вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 20 безпілотних літальних апаратів, 20 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 10 одиниць автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30221?single

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

