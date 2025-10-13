Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Сьогодні імпорт газу не є проблемою, однак проблема є у тому, щоб знайти достатньо коштів на це, є розуміння, де його закуповувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно. Але в основному йдеться про гроші. Тож на сьогодні газ не є проблемою. Проблема полягає в тому, щоб мати достатньо грошей, достатньо коштів для цього газу. Ми розуміємо, де купувати. Ми розуміємо ціну", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

За словами президента, деякі партнери в Європі не просять грошей, зокрема, норвезькі партнери, а також партнери з ЄС, а також це можуть бути деякі представники Близького Сходу.

"Отже, ми розуміємо, де купувати. Питання також, як завжди, полягає в тому, де взяти достатньо грошей, щоб це організувати", - зазначив він.

Окрім того, Зеленський зазначив, що після 1-2 атак РФ Україні можливо знадобиться імпорт електроенергії.

"І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. Ця лінія для нас відкрита", - зауважив президент.