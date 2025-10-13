Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами, серед них програма PURL, велика угода з США, а також використання російських заморожених активів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Один з варіантів – це натівська програма PURL, через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми бажаємо. НАТО може закуповувати свої рішення, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

Президент також зазначив, що є можливість фінансування ракет через "mega deal" - велику угоду з США, проте до "неї ще треба дійти", оскільки не має відповідних рішень.

За його словами, фінансування через російські заморожені активи – це "гарний варіант", але необхідно дійти до рішення.

"Поки що, в принципі, більшість людей позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як вирішується - спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, швидше", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що поділився своїм баченням щодо ракет Tomahawk під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, однак говорити про їхню кількість і можливість ще рано.