17:34 13.10.2025

Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс", що масштабується на всі частини і дозволяє фіксувати кадрові події щодо людини та формувати цілісну інформаційну картину, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Це фундамент для майбутньої цифрової екосистеми оборонного сектору. Саме "Імпульс" відкриє можливості для інтеграції з застосунком Армія+, Медичною інформаційною системою та іншими ІТ-продуктами", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у понеділок.

Зазначається, що це перша цифрова система в ЗСУ, яка "дозволяє фіксувати кадрові події щодо людини, автоматизує створення документів і формує узгоджену цілісну звітність".

Що саме дає система "Імпульс" для окремої частини та війська загалом:

1. Менше часу на документи — більше на службу; "Імпульс" автоматизує задачі з обліку військових, які раніше виконували вручну. Накази, довідки, звіти формуються в електронному вигляді швидше, без монотонного копіювання. Це зменшує кількість рутинних операцій і звільняє ресурси для роботи з людьми, а не з файлами та паперами.

2. Уся інформація про людей — у зручному доступі; Система дає можливість службі персоналу бачити узгоджену й повну картину: хто на службі, у відпустці, на лікуванні. Замість десятків розрізнених файлів і таблиць – єдине джерело даних, що забезпечує цілісність і контроль повноти інформації.

3. Рішення на основі узгоджених даних; "Імпульс" допомагає формувати звіти, де показники не суперечать один одному. Це дає можливість командуванню оперативно приймати рішення на основі структурованих і перевірених даних, а не розрізнених таблиць чи фрагментарної інформації.

4. Робота в захищеній офіційній системі; Система відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, якими керуються країни НАТО. Система з чітким розмежуванням доступу та керуванням ролей. Кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців. Це дозволяє відмовитися від використання окремих таблиць Excel і "самописних" рішень та працювати з даними у захищеній, контрольованій системі.

5. Ядро цифрового простору ЗСУ; "Імпульс" стане фундаментом для створення єдиної цифрової екосистеми оборонного сектору.

Повідомляється, що у межах системи "Імпульс" передбачено інтеграцію з системами Армія+, електронним документообігом, Медичною інформаційною системою та іншими ІТ-продуктами у війську. Це створить основу для повноцінного електронного середовища, де всі процеси взаємопов’язані й працюють швидко – на основі єдиного достовірного джерела даних.

Як повідомляється, "Імпульс" – це цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України. Вона оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальної інформації про людей та формування узгоджених звітів чи швидке генерування документів. "Імпульс" створений Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом роботи в українських та міжнародних ІТ-компаніях. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони України та ЗСУ.

