Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Фото: https://me.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка додає модуль управління ризиками до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю для автоматичного визначення підприємств, які вноситимуться до плану інспекційних перевірок.

Згідно з повідомленням Мінекономіки, новий модуль дасть змогу формувати плани перевірок прозоро, автоматично та без впливу людського фактора. Завдяки цьому ступінь ризику для підприємства визначається автоматично, за встановленими критеріями, система сама формуватиме перелік суб’єктів для перевірок на основі їхнього рейтингу.

Також зазначається, що модуль дасть змогу контролюючим органам зосередитись на високоризикових підприємствах, зменшуючи навантаження на бізнес з низьким ризиком.

Водночас річні та комплексні плани перевірок формуватимуться і публікуватимуться автоматично через систему, забезпечуючи тим самим прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

Таким чином, для бізнесу виключатимуться суб’єктивні рішення, оскільки система мінімізує людський фактор і зменшує корупційні ризики.

Мінекономіки запевняє, що завдяки модулю також зменшиться тиск на сумлінні компанії, а бізнес зможе прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити дані онлайн.

Інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану.

В Мінекономіки наголосили, що нові правила стосуються виключно інспекційних перевірок у межах держнагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронців мають інші процедури. Також це стосується сфер, на які не поширюється базовий закон, як от фінансова сфера, митний контроль, ринковий нагляд.

Також уряд оновив порядок оприлюднення інформації про діяльність унітарних держпідприємств та господарських товариств, який чітко визначає періодичність і строки оприлюднення інформації про їхню діяльність.

Підприємства будуть зобов’язані публікувати на власному сайті або на сайті суб’єкта управління перелік спецобов’язків, покладених на підприємство, із зазначенням їхньої мети, правових підстав і пов’язаних бюджетних відрахувань, а також звіти про управління та щорічні звіти про досягнення цілей діяльності.

Публікуватимуться внутрішні положення, що регулюють роботу органів управління, системи внутрішнього контролю, управління ризиками, аудиту, антикорупційної діяльності та механізми повідомлень про порушення.

До переліку підприємств, які не підпадають під ці вимоги, не увійдуть оператори об’єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що належать до сфери управління Міноборони. Повний список таких винятків буде сформовано відповідними органами влади та подано на розгляд уряду.