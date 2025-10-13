Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із Високою представницею Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас під час якої обговорили, зокрема, спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС.

"Посилення безпеки України та Європи обговорили під час зустрічі з Високою представницею ЄС Каєю Каллас. Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони.", - написав Шмигаль у Телеграмі у понеділок.

Міністр зазначив, що Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.

"Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ", - повідомив Шмигаль.

Він проінформував, що сторони скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", - підсумував Шмигаль.