Події
15:27 13.10.2025

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

2 хв читати
РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

Станом на 13 жовтня внаслідок військової агресії РФ пошкоджені чи зруйновані майже 2 тис. об’єктів АТ "Сумиобленерго".

"І це лише орієнтовна цифра, яка щодня зростає. До того ж обстежити мережі на територіях, де ведуться активні бойові дії, зараз неможливо", - повідомила компанія в Телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з попередньою ранковою інформацією "Сумиобленерго", 13 жовтня за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини введено графіки аварійних відключень (ГАВ), які наразі діють для чотирьох черг споживачів.

В компанії нагадали, що ГАВ застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін від трьох до 15 хвилин треба негайно знизити величину потужності, яка споживається із мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки ГАВ запроваджуються у разі масштабної аварійної ситуації.

Натомість графіки погодинних відключень (ГПВ), які на території Сумської області наразі не застосовуються, діють у тих випадках, коли можна спрогнозувати критичну ситуацію в об’єднаній енергетичній системі України.

"Це також аварійний режим роботи енергетичної системи, але при ГПВ ми можемо повідомити населення про відключення та спрогнозувати його час. Тому застосування ГПВ є вимушеним, але контрольованим кроком для того, щоб запобігти аварійним знеструмленням", - пояснили в обленерго.

Як повідомлялося, графіки аварійних відключень (ГАВ) за вказівкою "Укренерго" були введені на території Сумщини після останньої масштабної атаки РФ на енергетичні об'єкти зранку 10 жовтня.

Теги: #пошкодження #атака_рф #сумиобленерго

