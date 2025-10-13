Деякі компоненти для російських ракет і дронів досі поставляються з країн Європи – Зеленський

Деякі компоненти для російських ракет і дронів усе ще поставляються з країн Європи, необхідно не послаблювати санкції проти РФ, які обмежують її військову машину, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам також потрібно тиснути на тих у ваших країнах, хто продовжує постачати критично важливі компоненти для російських дронів і ракет. Жодна російська ракета чи дрон не полетить без деталей з інших країн. Це не тільки Китай і Тайвань. Деякі компоненти все ще поставляються з європейських країн та інших країн світу, які продовжують співпрацювати з російськими виробниками смерті", - сказав Зеленський під час звернення до 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО у понеділок.

Він зауважив, що українська команда може надати всі факти, і готова поділитися будь-якою потрібною інформацією. Президент також закликав учасників сесії підняти це питання у своїх урядах.

"Зупинивши Росію зараз, ви не тільки допомагаєте нам захистити наше життя, ви допомагаєте собі. І ви позбавляєте своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я, – звертатися до світу за допомогою, якщо російські дрони, ракети та солдати стануть загрозою для вас. Росія повинна програти", - наголосив Зеленський.

За його словами, на цій основі необхідно побудувати реальну систему гарантованої безпеки, яка не залежить від мінливої геополітики чи передвиборчих настроїв. Президент зазначив, що до Коаліції охочих входять 35 країн, і закликав підтримати це на всіх рівнях: парламентах, ЗМІ та через "тиху" дипломатію.

"Безпека має бути гарантована. І коли вона працює для нас, вона працюватиме для кожної країни, яка потребує захисту", - наголосив він.