Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас привітала прогрес у дискусіях щодо заморожених російських активів та заявила, що робота над "репараційним кредитом" для України триває.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо просування ідеї з "репараційним кредитом", Каллас відповіла, що робота у цьому напрямку триває.

"Звичайно, ми хочемо рухатися в цьому напрямку швидко, але ЄС 27 держав-членів, із різними занепокоєннями. Тому робота триває. На мою думку, є два шляхи. Один – це створити таку систему, яка була б юридично обґрунтованою, а також покривала ризики для тих держав-членів, які мають більші ризики, ніж інші", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.

Інший напрямок, на думку Каллас, - це те, "як і коли можна використовувати цей репараційний кредит". Однак глава дипломатії ЄС не стала прогнозувати строки прийняття конкретного рішення країнами.

"Я не можу назвати конкретну дату, оскільки ми дуже інтенсивно працюємо над цим. Та я рада, що ми бачимо певний прогрес у загальних дискусіях щодо репарацій та заморожених активів", - наголосила вона.