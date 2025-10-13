П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

П'ятеро людей постраждали через ворожий обстріл Херсонської області, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Олександрівка, Дудчани, Антонівка, Широка Балка, Берислав, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Благовіщенське, Комишани, Садове, Велетенське, Придніпровське, Новодмитрівка, Дніпровське, Бургунка, Веселе, Зміївка, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 1 багатоповерхівку та 10 приватних будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітній заклад та приватні автомобілі.