Інтерфакс-Україна
Події
03:37 13.10.2025

Окупанти вдарили по Ковпаківському району Сумщини, виникла пожежа та пошкоджено будинки

1 хв читати

Російські окупанти здійснили удар по Ковпаківському району на Сумщині, внаслідок чого сталося загоряння нежитлового приміщення та пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках, повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

"Вибух, який ви чули близько 21:30, це влучання в Ковпаківському районі", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Також зазначається, що жінка звернулася з гострою реакцією на стрес і швидка надала їй допомогу, проте від госпіталізації вона відмовилася.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/42753

Теги: #пожежа #обстріл #суми

22:26 12.10.2025
Окупанти двічі вдарили по Шевченківському району Харкова

13:38 12.10.2025
Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

09:28 12.10.2025
П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

17:48 11.10.2025
У Херсоні загинула ще одна людина

13:01 11.10.2025
У Нікополі через ворожу дронову атаку загинула 23-річна жінка

12:38 11.10.2025
На Херсонщині через ворожий обстріл загинув 24-річний чоловік

17:47 10.10.2025
УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

10:59 10.10.2025
На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

10:34 10.10.2025
Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

