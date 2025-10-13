Окупанти вдарили по Ковпаківському району Сумщини, виникла пожежа та пошкоджено будинки

Російські окупанти здійснили удар по Ковпаківському району на Сумщині, внаслідок чого сталося загоряння нежитлового приміщення та пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках, повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

"Вибух, який ви чули близько 21:30, це влучання в Ковпаківському районі", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Також зазначається, що жінка звернулася з гострою реакцією на стрес і швидка надала їй допомогу, проте від госпіталізації вона відмовилася.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/42753