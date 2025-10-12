Інтерфакс-Україна
12:12 12.10.2025

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) спільно з евакуаційною групою поліції "Білі янголи" вивезла дві сім’ї з прифронтової Дружківки (Донецька область).

"Продовжується евакуація з населених пунктів Донеччини. Цього тижня команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області спільно з "Білими янголами" провела евакуацію двох сімей із Дружківки на Черкащину. Серед евакуйованих — п’ятеро дітей", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Теги: #донеччина #тчху #евакуація #учх

