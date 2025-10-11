Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Фото: https://t.me/energyofukraine/4821

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук проінспектувала хід відновлювальних робіт енергообʼєктів, які зазнали уражень внаслідок російського терору, повідомляє телеграм-канал Міненерго у суботу.

"Міністр енергетики України Світлана Гринчук з робочим візитом побувала на об’єктах енергетики, які зазнали уражень внаслідок російського терору. Заслухала доповіді щодо ходу відновлення. Міністр доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації", - сказано в повідомленні міністерства.

"Пріоритети незмінні – посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнання, скоротити термін аварійно-відновлювальних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону", - цитує Гринчук телеграм-канал Міненерго.