Інтерфакс-Україна
Події
20:40 11.10.2025

Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

1 хв читати
Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області
Фото: https://www.facebook.com/

Поліція встановлює обставини ДТП за участю Hyundai Getz та ВАЗ 21099, яка сталася на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський у суботу, близько 15:00.

"За попередніми даними, водійка автомобіля Hyundai Getz, виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не надала перевагу автомобілю ВАЗ 21099, який рухався у напрямку міста Чугуїв. Унаслідок аварії травмовано сімох осіб — двох водіїв та п’ятьох пасажирів віком від 11 до 69 років", - повідомляє відділ ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.

Теги: #постраждалі #дтп #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 11.10.2025
У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

13:12 10.10.2025
Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

10:31 10.10.2025
Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

10:16 10.10.2025
Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

09:53 10.10.2025
В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

09:31 10.10.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

09:11 10.10.2025
Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

04:04 10.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

03:26 10.10.2025
Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

03:18 10.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Експрезидент США Байден проходить курс променевої терапії від раку

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

У Києві проходить 15-й марафон Незламності

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень

Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

У Херсоні загинула ще одна людина

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА