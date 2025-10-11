Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

Фото: https://www.facebook.com/

Поліція встановлює обставини ДТП за участю Hyundai Getz та ВАЗ 21099, яка сталася на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський у суботу, близько 15:00.

"За попередніми даними, водійка автомобіля Hyundai Getz, виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не надала перевагу автомобілю ВАЗ 21099, який рухався у напрямку міста Чугуїв. Унаслідок аварії травмовано сімох осіб — двох водіїв та п’ятьох пасажирів віком від 11 до 69 років", - повідомляє відділ ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.