18:46 11.10.2025

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Президент України Володимир Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси на нього та додаткове ППО ключовими питаннями, щодо яких ведуться переговори з партнерами України. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

Президент подякував усім, хто бере участь у відновленні енергостачання після російських ударів.

"Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі", - сказав Зеленський, додавши, що очікує доповідь про стан відновлення енергопостачання після 20-ї години.

"Сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, і саме енергетика – це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем", - заявив Зеленський.

Теги: #ппо #енергетика

