14:31 11.10.2025
Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine
В Одеській області наразі без енергопостачання залишаються 30,9 тис. родин, повідомляється у суботу в телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".
"За останні декілька годин енергетики заживили 46,6 тисяч клієнтів. Наразі без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні роботи тривають.
Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, після чого у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням. У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі.
Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.