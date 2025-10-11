Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

В Одеській області наразі без енергопостачання залишаються 30,9 тис. родин, повідомляється у суботу в телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".

"За останні декілька годин енергетики заживили 46,6 тисяч клієнтів. Наразі без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи тривають.

Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, після чого у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням. У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.