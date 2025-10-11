Інтерфакс-Україна
Події
14:31 11.10.2025

Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

1 хв читати
Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

В Одеській області наразі без енергопостачання залишаються 30,9 тис. родин, повідомляється у суботу в телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".

"За останні декілька годин енергетики заживили 46,6 тисяч клієнтів. Наразі без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи тривають.

Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, після чого у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням. У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Теги: #відновлення #одеська_область #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

21:28 10.10.2025
Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

20:47 10.10.2025
Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

20:22 10.10.2025
Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

19:58 10.10.2025
У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

19:40 10.10.2025
У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

18:23 10.10.2025
"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

17:23 10.10.2025
Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

ОСТАННЄ

ЄС з 12 жовтня запроваджує нову біометричну систему контролю, ДПСУ роз'яснює

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

Єрмак зустрівся з представницею ОАЕ, говорили про дітей та обмін полоненими, про інвестування в енергетику та агросектор

Викрито дві масштабні наркомережі, зокрема з реалізації нового небезпечного наркотика "кратом"

Ворог просунувся в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

В Україні у неділю невеликі дощі очікуються лише на заході та півдні

McDonald's відкрив 115-й ресторан в Україні

Міністерка ОАЕ з питань міжнародного співробітництва відзначена орденом княгині Ольги І ступеня

УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

Безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" за 1400 км від України - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА