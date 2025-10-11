Інтерфакс-Україна
Події
13:48 11.10.2025

УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації у співпраці з партнерами.

"Український Червоний Хрест за підтримки Німецького Червоного Хреста передав сучасні станції деконтамінації для Рівненської, Одеської та Запорізької областей. Ці регіони мають підвищений рівень техногенної та радіаційної небезпеки — через розташування атомних електростанцій і великих промислових підприємств", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Перші практичні навчання з розгортання станцій відбулися на полігоні Головного управління Державної служби з  надзвичайних ситуацій  у Рівненській області.  У заході  взяли участь представники відділу цивільного захисту УЧХ та волонтери загонів швидкого реагування з Києва, Рівного, Одеси та Запоріжжя.

Під час тренування учасники відпрацювали дезактивацію, дегазацію та санітарну обробку техніки й постраждалих.

Такі навчання зміцнюють готовність команд до роботи у реальних умовах і посилюють взаємодію між Українським Червоним Хрестом і ДСНС України.

 

Теги: #тчху #надзвичайна_ситуація #учх

